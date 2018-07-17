У Києві сьогодні пройде дощ, вдень температура до +23°
У столиці трохи похолодає.
Згідно з даними Погода УНІАН, у вівторок, 17 липня, у Києві пройде дощ, температура до +23°.
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +21°. Вітер західний та північно-західний, до 2,9 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:03, а зайде о 21:03.
Як повідомляв УНІАН, 17 липня в Україні практично без опадів, на півдні до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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