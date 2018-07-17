У Києві оголосили штормове попередження

09:33, 17 липня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

У столиці очікується гроза / Фото УНІАН
У столиці очікується гроза / Фото УНІАН

Сьогодні, 17 липня, у Києві очікується сильний вітер та гроза, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Укргідрометцентр.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 17 липня гроза, під час грози пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у вівторок, 17 липня, у Києві пройде дощ, температура повітря вдень +23°, ввечері - до +21°.

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