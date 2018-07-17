У результаті повеней в Японії загинули майже 220 людей

Ще 21 людина досі числиться зниклою безвісти.

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Жертвами повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 219 осіб, ще 21 числиться зниклою безвісти.

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Останніми днями в більшості районів країни зафіксовано різке підвищення температури повітря через палюче сонце, передає Сіньхуа з посиланням на Японське метеорологічне агентство.

У префектурах Хіросіма і Окаяма, які найбільше постраждали від повеней, температура піднялася вище 37 градусів Цельсія. Спека ускладнює рятувальні та відновлювальні роботи у постраждалих районах; понад 30 місцевих жителів і волонтерів були доставлені в лікарню з тепловим ударом

Нагадаємо, через повені в китайському місті Чунцин евакуювали близько 100 тисяч осіб.