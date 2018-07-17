Житель Кривого Рогу переплив затоплену вулицю на надувному матраці (відео)
Пішоходи по дорозі не йшли, а пливли.
Сильні зливи накрили Кривий Ріг у Дніпропетровській області, у результаті затопило багато доріг.
У Києві оголосили штормове попередження
Пішоходи по дорозі не йшли, а пливли, йдеться в сюжеті ТСН.
На надувному матраці по вулиці - такий незвичайний спосіб переходу дороги вибрав житель Кривого Рогу, чим викликав велику заздрість інших перехожих. Адже 20-хвилинна злива в понеділок увечері перетворила вулицю на справжнє море.
Житель Кривого Рогу винайшов спосіб пересування по затоплених після зливи вулицями
Нагадаємо, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +29°.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +16°
-
Дніпро+26°... +16°
-
Донецьк+28°... +16°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запоріжжя+27°... +18°
-
Івано-Франківськ+24°... +15°
-
Київ+24°... +17°
-
Кіровоград+26°... +16°
-
Луганськ+27°... +18°
-
Луцьк+23°... +17°
-
Львів+22°... +16°
-
Миколаїв+28°... +18°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+26°... +17°
-
Суми+23°... +17°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+24°... +18°
-
Херсон+28°... +18°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+22°... +18°
-
Чернівці+23°... +16°
Віргінія, США
+ 23 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
Відчувається як: +23 °
Вологість: 84 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 2.7 м/с
Ймовірність опадів: 89 %
Схід: 05:57
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин