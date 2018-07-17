Житель Кривого Рогу переплив затоплену вулицю на надувному матраці (відео)

Пішоходи по дорозі не йшли, а пливли.

Вчора затопило Кривий Ріг / www.facebook.com/mihail.litvin.7

Сильні зливи накрили Кривий Ріг у Дніпропетровській області, у результаті затопило багато доріг.

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Пішоходи по дорозі не йшли, а пливли, йдеться в сюжеті ТСН.

На надувному матраці по вулиці - такий незвичайний спосіб переходу дороги вибрав житель Кривого Рогу, чим викликав велику заздрість інших перехожих. Адже 20-хвилинна злива в понеділок увечері перетворила вулицю на справжнє море.

Нагадаємо, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +29°.