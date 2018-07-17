Житель Кривого Рогу переплив затоплену вулицю на надувному матраці (відео)

11:53, 17 липня 2018
3
0

Пішоходи по дорозі не йшли, а пливли.

Вчора затопило Кривий Ріг / www.facebook.com/mihail.litvin.7
Вчора затопило Кривий Ріг / www.facebook.com/mihail.litvin.7

Сильні зливи накрили Кривий Ріг у Дніпропетровській області, у результаті затопило багато доріг.

У Києві оголосили штормове попередження

Пішоходи по дорозі не йшли, а пливли, йдеться в сюжеті ТСН.

На надувному матраці по вулиці - такий незвичайний спосіб переходу дороги вибрав житель Кривого Рогу, чим викликав велику заздрість інших перехожих. Адже 20-хвилинна злива в понеділок увечері перетворила вулицю на справжнє море.

Нагадаємо, 17 липня в Україні пройдуть дощі, на півдні до +29°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
У результаті повеней в Японії загинули майже 220 людей У результаті повеней в Японії загинули майже 220 людей
У Києві оголосили штормове попередження У Києві оголосили штормове попередження
У Києві завтра пройде дощ, температура до +23° У Києві завтра пройде дощ, температура до +23°
У Китаї через повінь евакуювали близько 100 тисяч осіб У Китаї через повінь евакуювали близько 100 тисяч осіб
Біля берегів курортного Бердянська помітили смерч: оприлюднено вражаюче відео Біля берегів курортного Бердянська помітили смерч: оприлюднено вражаюче відео
Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта) Погода на тиждень: в Україні буде тепло, але з дощами (карта)
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води у річках

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 23 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
84 %
751 мм
2.7 м/с
89 %
Стрічка новин