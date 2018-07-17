Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

12:47, 17 липня 2018
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Пожежна небезпека зберігається у п'яти областях.

В Україні очікується пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні очікується пожежна небезпека / фото ДСНС

Протягом 17-19 липня у п'яти областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"17-19 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 17 липня у Києві очікується сильний вітер та гроза, оголошено штормове попередження.

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