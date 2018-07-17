Дощі перетворили Хмельницький на Венецію (фото, відео)
Найбільше постраждала вулиця Шевченка.
У понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ з грозою, який призвів до затоплень вулиць.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.
Дощ сильно затопив вулиці Старокостянтинівське шосе та Пересипкіну, а найбільші застій води утворився на вулиці Шевченка.
Зазначається, що рятувальники здійснювали відкачування води з прибудинкових територій, проїжджих частини за допомогою пожежних насосів встановлених на автомобілі та мотопомп різної потужності.
На фотографіях та відео затоплених вулиць видно, що місцями вода піднялася вище коліна.
Нагадаємо, сильні зливи накрили Кривий Ріг у Дніпропетровській області, у результаті затопило багато доріг.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +16°
-
Дніпро+26°... +16°
-
Донецьк+28°... +16°
-
Житомир+23°... +17°
-
Запоріжжя+27°... +18°
-
Івано-Франківськ+24°... +15°
-
Київ+24°... +17°
-
Кіровоград+26°... +16°
-
Луганськ+27°... +18°
-
Луцьк+24°... +17°
-
Львів+22°... +16°
-
Миколаїв+27°... +18°
-
Одеса+28°... +16°
-
Полтава+26°... +17°
-
Рівне+24°... +16°
-
Сімферополь+25°... +17°
-
Суми+23°... +17°
-
Тернопіль+23°... +16°
-
Харків+22°... +18°
-
Херсон+28°... +18°
-
Хмельницький+25°... +17°
-
Черкаси+24°... +16°
-
Чернігів+22°... +18°
-
Чернівці+24°... +16°
Віргінія, США
+ 24 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +24 °
Вологість: 77 %
Тиск: 751 мм
Вітер: 2.4 м/с
Ймовірність опадів: 89 %
Схід: 05:57
Захід 20:33
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин