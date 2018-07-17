Дощі перетворили Хмельницький на Венецію (фото, відео)

13:53, 17 липня 2018
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Найбільше постраждала вулиця Шевченка.

У Хмельницькому затопило вулиці / ДСНС
У Хмельницькому затопило вулиці / ДСНС

У понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ з грозою, який призвів до затоплень вулиць.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

Про це повідомляє прес-служба ГУ ДСНС України у Хмельницькій області.

Дощ сильно затопив вулиці Старокостянтинівське шосе та Пересипкіну, а найбільші застій води утворився на вулиці Шевченка.

Зазначається, що рятувальники здійснювали відкачування води з прибудинкових територій, проїжджих частини за допомогою пожежних насосів встановлених на автомобілі та мотопомп різної потужності. 

Через дощ затопило дороги / ДСНС
Через дощ затопило дороги / ДСНС

На фотографіях та відео затоплених вулиць видно, що місцями вода піднялася вище коліна.

Сильні дощі затопили Хмельницький / ДСНС
Сильні дощі затопили Хмельницький / ДСНС

Нагадаємо, сильні зливи накрили Кривий Ріг у Дніпропетровській області, у результаті затопило багато доріг.

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