Проливні дощі призвели до загибелі 11 людей в Індії
Негода продовжиться в найближчі дні.
За минулу добу жертвами проливних дощів в індійському штаті Керала стали 11 осіб.
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Через розгул стихії були закриті школи та інші навчальні заклади, передає Xinhua з посиланням на місцеві влади.
Також зливові дощі сильно позначилися на залізничному і автомобільному русі. За прогнозами метеорологів, негода триватиме 17-18 липня.
Нагадаємо, жертвами повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 219 осіб, ще 21 числиться зниклою безвісти.
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