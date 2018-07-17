Проливні дощі призвели до загибелі 11 людей в Індії

15:13, 17 липня 2018
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Негода продовжиться в найближчі дні.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

За минулу добу жертвами проливних дощів в індійському штаті Керала стали 11 осіб.

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Через розгул стихії були закриті школи та інші навчальні заклади, передає Xinhua з посиланням на місцеві влади.

Також зливові дощі сильно позначилися на залізничному і автомобільному русі. За прогнозами метеорологів, негода триватиме 17-18 липня.

Нагадаємо, жертвами повеней, викликаних проливними дощами, в Японії загинули 219 осіб, ще 21 числиться зниклою безвісти.

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