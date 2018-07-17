Окупований Севастополь затопило (фото, відео)

Очевидці в соцмережах діляться фотографіями та відео лиха.

В окупованому Севастополі в результаті рясної зливи затопило міські вулиці.

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Очевидці діляться фотографіями і відео, на яких можна бачити, як по вулицях «пливуть» автомобілі та пішоходи.

Тим часом, підконтрольне окупаційній владі місцеве управління МНС попередило про посилення у Севастополі вітру і грози в період з 16 по 18 липня.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму у зв'язку з нестачею води вивчають можливість використання очищених каналізаційних стоків для зрошення сільськогосподарських угідь.