Завтра в Україні продовжаться дощі, температура до +29° (відеопрогноз)
Опади очікуються практично по всій країні.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.
Дощі перетворили Хмельницький на Венецію (фото, відео)
На сході пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікують грози. Температура до +29°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +26°.
За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.
Прогноз погоди в Україні на середу, 18 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Вінниця+23°... +15°
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Дніпро+27°... +16°
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Донецьк+26°... +16°
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Житомир+24°... +16°
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Запоріжжя+28°... +17°
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Івано-Франківськ+24°... +15°
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Київ+25°... +17°
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Кіровоград+24°... +16°
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Луганськ+25°... +18°
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Луцьк+24°... +17°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+28°... +18°
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Одеса+29°... +17°
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Полтава+24°... +17°
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Рівне+25°... +16°
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Сімферополь+25°... +17°
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Суми+22°... +17°
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Тернопіль+23°... +16°
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Харків+23°... +17°
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