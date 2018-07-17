Завтра в Україні продовжаться дощі, температура до +29° (відеопрогноз)

16:30, 17 липня 2018
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Опади очікуються практично по всій країні.

Завтра в Україні очікуються грози / фото УНІАН
Завтра в Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.

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На сході пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікують грози. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +26°.

За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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