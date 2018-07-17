У Києві завтра без опадів, температура до +26°

17:00, 17 липня 2018
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У столиці потепліє.

Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН
Завтра у Києві без опадів / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в Києві без опадів, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:05, а зайде о 21:02.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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