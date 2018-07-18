Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)

У деяких районах Києва у вівторок ввечері пройшла сильна злива.

Злива затопила дорогу біля станції метро "Вирлиця" / фото facebook.com/dmitriy.demchuk

Увечері, 17 липня, на деякі райони Києва обрушилася потужна злива, через яку було ускладнено рух транспорту.

Відповідні фото і відео із затоплених вулиць розміщені в соцмережах.

Зокрема, потужна злива затопила дорогу біля станції метро "Вирлиця".

"На Ревуцького пройшов дощик", – сказано в описі під відео "Київ оперативний".

Деякі власники авто навіть втратили номери, пробираючись через затоплені вулиці.

Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ із грозою, який привів до затоплень вулиць.