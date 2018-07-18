Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)
У деяких районах Києва у вівторок ввечері пройшла сильна злива.
Увечері, 17 липня, на деякі райони Києва обрушилася потужна злива, через яку було ускладнено рух транспорту.
Відповідні фото і відео із затоплених вулиць розміщені в соцмережах.
Зокрема, потужна злива затопила дорогу біля станції метро "Вирлиця".
#Киевпотоп pic.twitter.com/vtYB68vLqu— Володимир Дудник (@VDudnyk84) July 17, 2018
"На Ревуцького пройшов дощик", – сказано в описі під відео "Київ оперативний".
Деякі власники авто навіть втратили номери, пробираючись через затоплені вулиці.
Раніше УНІАН повідомляв, що в понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ із грозою, який привів до затоплень вулиць.
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