В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

08:08, 18 липня 2018
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Дощі пройдуть практично по всій країні.

Сьогодні очікуються грози / фото УНІАН
Сьогодні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.

Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)

На сході пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікують грози. Температура до +29°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.

У північних областях також очікуються опади. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +26°.

Прогноз на 18 липня / УНІАН
Прогноз на 18 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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