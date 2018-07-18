В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)
Дощі пройдуть практично по всій країні.
Згідно з даними Погода УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.
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На сході пройдуть дощі, температура до +29°. Жителів південних регіонів очікують грози. Температура до +29°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +25°.
У північних областях також очікуються опади. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі з грозами, температура до +26°.
За народним прогнозом, 18 липня — преподобного Афанасія. Якщо в день Афанасія жовті хмари - на дощ.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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