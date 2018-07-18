У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +26°
Ввечері у столиці до +23°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в Києві пройде дощ, температура до +26°.
Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:05, а зайде о 21:02.
Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Запоріжжя+28°... +18°
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Миколаїв+28°... +18°
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