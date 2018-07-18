У Києві сьогодні пройде дощ, вдень до +26°

08:30, 18 липня 2018
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Ввечері у столиці до +23°.

У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві сьогодні пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 18 липня в Києві пройде дощ, температура до +26°.

Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер мінливий, до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:05, а зайде о 21:02.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 18 липня, в Україні пройдуть дощі, на півдні та сході до +29°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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