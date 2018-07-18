Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у п'яти областях

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 18-19 липня у п'яти областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 18-19 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ з грозою, який призвів до затоплень вулиць.