Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у п'яти областях

09:32, 18 липня 2018
2
0

Пожежна небезпека сягає надзвичайного рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
В Україні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

Протягом 18-19 липня у п'яти областях України очікується надзвичайна пожежна небезпека.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 18-19 липня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, у понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ з грозою, який призвів до затоплень вулиць.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта) В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)
Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео) Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Окупований Севастополь затопило (фото, відео) Окупований Севастополь затопило (фото, відео)
Дощі перетворили Хмельницький на Венецію (фото, відео) Дощі перетворили Хмельницький на Венецію (фото, відео)
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
У результаті повеней в Японії загинули майже 220 людей У результаті повеней в Японії загинули майже 220 людей

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 22 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
64 %
751 мм
3.7 м/с
2 %
Стрічка новин