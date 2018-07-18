Тайфун "Сон-Тинх" досяг узбережжя Китаю

"Сон-Тинх" став найшвидшим тайфуном в Хайнані з 1949 року.

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Вранці 18 липня тайфун "Сон-Тинх" вийшов на сушу в південній китайській провінції Хайнань, швидкість вітру в епіцентрі становила 23 метри на секунду.

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Потужність тайфуну не була великою, але у зв'язку з незвичайно сильним субтропічним антициклоном, у момент досягнення тайфуном узбережжя провінції Хайнань швидкість вітру досягала 40 км/год. У підсумку "Сон-Тинх" став найшвидшим тайфуном в Хайнані з 1949 року, передає Сіньхуа з посиланням на метеослужбу.

Очікується, що тайфун буде переміщатися в західному напрямку і поступово слабшати. Тайфун принесе на Хайнань дощову і вітряну погоду.

Раніше було припинено поромне сполучення через Цюнчжоуску протоку, що відокремлює острів Хайнань від материкового Китаю. Крім того, всі 23725 риболовецьких судів вже повернулися в порти, щоб сховатися від тайфуну.

Нагадаємо, за добу жертвами проливних дощів в індійському штаті Керала стали 11 осіб.