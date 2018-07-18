Потужна злива затопила вулиці Житомира (відео)

11:50, 18 липня 2018
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Місцями води було по коліно.

Злива затопила Житомир / скріншот
Злива затопила Житомир / скріншот

Вечірня злива 17 липня затопила вулиці Житомира. Так, через дощ перехрестя вулиць Покровської і Грушевського недалеко від центру перетворилося на озеро.

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У деяких місцях води автомобілям затопило по двері, а людям - по коліно, йдеться в сюжеті ТСН.

Відзначається, що після сильного дощу зливні системи через засмічення не встигали пропускати воду. Відразу після дощу комунальники намагалися розчистити решітки зливової каналізації, щоб вода стікала вниз швидше.

Нагадаємо, у понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ із грозою, який привів до затоплень вулиць.

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