Потужна злива затопила вулиці Житомира (відео)
Місцями води було по коліно.
Вечірня злива 17 липня затопила вулиці Житомира. Так, через дощ перехрестя вулиць Покровської і Грушевського недалеко від центру перетворилося на озеро.
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У деяких місцях води автомобілям затопило по двері, а людям - по коліно, йдеться в сюжеті ТСН.
Відзначається, що після сильного дощу зливні системи через засмічення не встигали пропускати воду. Відразу після дощу комунальники намагалися розчистити решітки зливової каналізації, щоб вода стікала вниз швидше.
Злива затопила вулиці Житомира
Нагадаємо, у понеділок, 16 липня, у Хмельницькому пройшов сильний дощ із грозою, який привів до затоплень вулиць.
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