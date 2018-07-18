Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках
Негативних наслідків не очікується.
Сьогодні, 18 липня, через сильні дощі на річках України очікується підвищення рівнів води.
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у п'яти областях
Про це повідомляє Український гідрометцентр.
Так, 18 липня, внаслідок сильних дощів, на рiчках басейну Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), річках басейну Захiдного Бугу продовжуватиметься ріст рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.
Нагадаємо, вечірня злива 17 липня затопила вулиці Житомира. Так, через дощ перехрестя вулиць Покровської і Грушевського недалеко від центру перетворилося на озеро.
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