Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

Негативних наслідків не очікується.

На річках очікуються підйоми рвінів води / УНІАН

Сьогодні, 18 липня, через сильні дощі на річках України очікується підвищення рівнів води.

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Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Так, 18 липня, внаслідок сильних дощів, на рiчках басейну Сяну, Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.), річках басейну Захiдного Бугу продовжуватиметься ріст рiвнiв води на 0,2-1,0 м над поточними рiвнями, без негативних наслідків.

Нагадаємо, вечірня злива 17 липня затопила вулиці Житомира. Так, через дощ перехрестя вулиць Покровської і Грушевського недалеко від центру перетворилося на озеро.