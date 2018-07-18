В Україні оголосили штормове попередження

14:20, 18 липня 2018
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Пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с.

До кінця доби в Україні очікуються грози / фото УНІАН
До кінця доби в Україні очікуються грози / фото УНІАН

До кінця доби 18 липня в Україні очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

В Україні сьогодні пройдуть дощі з грозами, на півдні та сході до +29° (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"До кінця доби 18 липня в Україні, крім крайньої півночі, грози, у центральних та південних областях місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Негода очікується майже по всій країні / Укргідрометцентр
Негода очікується майже по всій країні / Укргідрометцентр

Нагадаємо, вечірня злива 17 липня затопила вулиці Житомира. Так, через дощ перехрестя вулиць Покровської і Грушевського недалеко від центру перетворилося на озеро.

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