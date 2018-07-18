Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус

15:29, 18 липня 2018
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Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger
Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус / Flickr, Matt Katzenberger

У середу, 18 липня, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,3.

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Про це повідомляє Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 148 км на північний схід від населеного пункту Ангорам. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.

Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.

Нагадаємо, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, в результаті якого постраждало 105 осіб.

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