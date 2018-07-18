Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус
Інформації про постраждалих і руйнування не надходило.
У середу, 18 липня, біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався землетрус магнітудою 5,3.
На Галапагоських островах прокинувся вулкан Сьєрра-Негра (фото)
Про це повідомляє Геологічна служба США.
Епіцентр підземних поштовхів розташовувався в 148 км на північний схід від населеного пункту Ангорам. Вогнище землетрусу залягало на глибині 10 км.
Інформації про потерпілих і руйнування на даний момент не надходило.
Нагадаємо, на заході Ірану стався землетрус магнітудою 5,2, в результаті якого постраждало 105 осіб.
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