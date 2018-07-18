В Україні завтра пройдуть дощі, температура до +29° (відеопрогноз)

16:30, 18 липня 2018
6
0

Дощі в Україні триватимуть.

Завтра очікуються грози / фото УНІАН
Завтра очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +29°.

В Україні оголосили штормове попередження

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +28°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

За народним прогнозом, 19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках
Потужна злива затопила вулиці Житомира (відео) Потужна злива затопила вулиці Житомира (відео)
Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у п'яти областях Укргідрометцентр попереджає про пожежну небезпеку у п'яти областях
Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео) Сильна злива затопила деякі райони Києва (відео)
У Києві завтра без опадів, температура до +26° У Києві завтра без опадів, температура до +26°
Завтра в Україні продовжаться дощі, температура до +29° (відеопрогноз) Завтра в Україні продовжаться дощі, температура до +29° (відеопрогноз)
Окупований Севастополь затопило (фото, відео) Окупований Севастополь затопило (фото, відео)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 21 °
Невелика хмарність
Погода Стерлінг
63 %
751 мм
3.4 м/с
2 %
Стрічка новин