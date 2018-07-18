Завтра в Києві пройде дощ з грозою, температура до +26°
У столиці буде тепло.
Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +26°.
В Україні оголосили штормове попередження
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер північно-західний, до 3,2 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:06, а зайде о 21:01.
Як повідомляв УНІАН, 19 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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