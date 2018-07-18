Потужна злива перетворила Київ на суцільну "калюжу": на Татарці "потонув" автомобіль (фото, відео)

20:15, 18 липня 2018
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За прогнозами синоптиків, кінець доби у Києві буде з мінливою хмарністю.

На вулиці Татарській "втопився" автомобіль / фото ТСН
На вулиці Татарській "втопився" автомобіль / фото ТСН

Надвечір у Києві пройшла потужна злива з грозою, через що столичні вулиці перетворилися на суцільні калюжі.

В Україні завтра пройдуть дощі, температура до +29° (відеопрогноз)

Як передає ТСН, на дорогах утворилися затори, людям ніяк пройти через величезні калюжі. А в одній із них, на вулиці Татарській, "втопився" автомобіль.

За прогнозами синоптиків, кінець доби у Києві буде з мінливою хмарністю, а завтра, 19 липня, у столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер північно-західний, до 3,2 м/с.

фото ТСН
фото ТСН
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