Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

Температура до +29°.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +29°.

Читайте також Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +28°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

Прогноз на 19 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.