Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

08:06, 19 липня 2018
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Температура до +29°.

Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами / Фото УНІАН
Сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами / Фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, 19 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +29°.

Синоптики попереджають про підвищення рівнів води на річках

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +29°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +28°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +27°.

У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +26°.

Прогноз на 19 липня / УНІАН
Прогноз на 19 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 19 липня - день Сисоя, а також Єремія. Вважалося, що в цей день корисно походити по землі босоніж.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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