Сьогодні в Києві очікується гроза, температура до +26°

У столиці триватимуть дощі.

У Києві сьогодні очікується гроза / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у четвер, 19 липня, у Києві пройде дощ з грозою, температура до +26°.

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За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер північно-західний, до 3,2 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:06, а зайде о 21:01.

Як повідомляв УНІАН, 19 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +29°.

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