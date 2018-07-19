На півдні та сході України оголосили штормове попередження

09:35, 19 липня 2018
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Місцями очікуються шквали 15-20 м/с.

На півдні та сході очікується сильний вітер / УНІАН
На півдні та сході очікується сильний вітер / УНІАН

Сьогодні, 19 липня, у південних та східних областях України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

Сьогодні в Києві очікується гроза, температура до +26°

Про це повідомляє Український гідрометцентр.

"Вдень 19 липня у південних та східних областях грози, місцями шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Укргідрометцентр
Укргідрометцентр

Нагадаємо, 19 липня в Україні пройдуть дощі з грозами, на сході до +29°.

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