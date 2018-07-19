В Японії вісім людей загинули через спеку

У префектурі Гіфу максимальна температура повітря досягла 40,7 градуса.

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Жертвами спеки в Японії стали вісім людей, ще 24 людини знаходяться в критичному стані.

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У багатьох регіонах країни 19 липня температура перевищила 35 градусів за Цельсієм, а в префектурі Гіфу максимальна температура повітря досягла 40,7 градуса, передає Сіньхуа з посиланням на метеорологічне управління Японії.

Загалом за день по всій Японії було терміново госпіталізовано 2065 осіб, очікується, що спека триматиметься і завтра, 20 липня.

Нагадаємо, в ОАЕ зареєстрований один із найспекотніших днів у сезоні: 10 липня температура піднялася до 51 градуса.