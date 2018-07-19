У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян

11:56, 19 липня 2018
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За вулканом цілодобово спостерігають науковці.

У Чилі прокинувся вулкан / скріншот
У Чилі прокинувся вулкан / скріншот

У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян,e районі зафіксували сейсмічну активність.

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Поки вкрита снігом вершина тільки димить, але до вулкану вже відправляють надзвичайників, а навколо встановлюють контрольно-пропускні пункти, йдеться в сюжеті ТСН.

Район навколо не густонаселений, однак гірський комплекс популярний серед туристів і всипаний розкішними готелями. Тому за активністю вулкана цілодобово спостерігають науковці.

Нагадаємо, вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеск активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.

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