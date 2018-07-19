У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян
За вулканом цілодобово спостерігають науковці.
У Чилі прокинувся вулкан Невадос-де-Чильян,e районі зафіксували сейсмічну активність.
На Балі вивергається вулкан Агунг, сотні жителів евакуйовані (фоторепортаж)
Поки вкрита снігом вершина тільки димить, але до вулкану вже відправляють надзвичайників, а навколо встановлюють контрольно-пропускні пункти, йдеться в сюжеті ТСН.
Район навколо не густонаселений, однак гірський комплекс популярний серед туристів і всипаний розкішними готелями. Тому за активністю вулкана цілодобово спостерігають науковці.
Сейсмологи попереджають про високу ймовірність виверження у Чилі
Нагадаємо, вулкан Кілауеа на Гавайських островах знову вивергається. Через новий сплеск активності вулкана 3 тисячі людей покинули свої будинки.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +16°
-
Дніпро+27°... +18°
-
Донецьк+28°... +16°
-
Житомир+26°... +17°
-
Запоріжжя+29°... +19°
-
Івано-Франківськ+25°... +18°
-
Київ+27°... +19°
-
Кіровоград+26°... +17°
-
Луганськ+28°... +18°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+23°... +17°
-
Миколаїв+28°... +19°
-
Одеса+29°... +18°
-
Полтава+25°... +17°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+28°... +16°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+25°... +17°
-
Харків+26°... +18°
-
Херсон+28°... +19°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+27°... +17°
-
Чернігів+27°... +17°
-
Чернівці+24°... +19°
Віргінія, США
+ 17 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +17 °
Вологість: 62 %
Тиск: 755 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:59
Захід 20:32
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин