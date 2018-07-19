Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

12:53, 19 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС
В Україні зберігається пожежна небезпека / фото ДСНС

Сьогодні, 19 липня, на півдні та у Дніпропетровській області зберігатиметься пожежна небезпека.

Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"19 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня у південних та східних областях України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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