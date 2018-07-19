До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну

На півдні, сході та Карпатах очікується сильний вітер.

До кінця доби в Україні очікуються грози / фото УНІАН

До кінця доби 19 липня в більшості областей України очікуються грози та сильний вітер, оголошено штормове попередження.

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Про це попереджає Український гідрометцентр.

"До кінця доби 19 липня в більшості областей грози, в південних, східних областях, на Закарпатті та Прикарпатті подекуди шквали 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні синоптиків.

Нагадаємо, 19 липня у Києві очікується дощ з грозою. Температура повітря вдень +26°, ввечері - до +23°. Вітер північно-західний, до 3,2 м/с.