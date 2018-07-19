У Кирилівці дівчину на парашуті ледь не знесло разом з водними мотоциклом (відео)
Парашутистку кинулися рятувати відпочивальники.
У Кирилівці Запорізької області дівчину на парашуті ледь не знесло разом з водними мотоциклом.
До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну
Потужні хвилі перекинули мотоцикл, який тягнув її за собою на мотузці, йдеться в сюжеті ТСН.
Безпорадну парашутистку почало відносити у відкрите море. На допомогу кинулися більше десятка людей, які були на пляжі. Чоловіки спіймали мотузку і повернули дівчину на землю.
У Кирилівці відпочиваючі врятували дівчину, яку шторм застав під час польоту над морем
Раніше біля берегів курортного міста Бердянськ в Запорізькій області помітили смерч.
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