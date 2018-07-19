Завтра Україну накриють дощі з грозами, на півдні спека до +32° (відеопрогноз)
По всій країні буде спекотно.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +28°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.
У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +28°.
За народним прогнозом, 20 липня - Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.
Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 20 липня
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+25°... +17°
-
Дніпро+27°... +18°
-
Донецьк+26°... +16°
-
Житомир+26°... +18°
-
Запоріжжя+30°... +19°
-
Івано-Франківськ+24°... +18°
-
Київ+26°... +17°
-
Кіровоград+26°... +17°
-
Луганськ+29°... +18°
-
Луцьк+27°... +17°
-
Львів+23°... +17°
-
Миколаїв+29°... +19°
-
Одеса+28°... +18°
-
Полтава+25°... +17°
-
Рівне+27°... +16°
-
Сімферополь+27°... +16°
-
Суми+25°... +17°
-
Тернопіль+25°... +17°
-
Харків+26°... +18°
-
Херсон+29°... +20°
-
Хмельницький+25°... +16°
-
Черкаси+26°... +17°
-
Чернігів+27°... +17°
-
Чернівці+25°... +19°
Віргінія, США
+ 19 °
Ясно і безхмарно
Погода Стерлінг
Відчувається як: +19 °
Вологість: 59 %
Тиск: 754 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:59
Захід 20:32
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин