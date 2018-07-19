Завтра Україну накриють дощі з грозами, на півдні спека до +32° (відеопрогноз)

16:30, 19 липня 2018
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По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні знову очікуються грози / УНІАН
Завтра в Україні знову очікуються грози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну

На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +28°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +28°.

За народним прогнозом, 20 липня - Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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