Завтра Україну накриють дощі з грозами, на півдні спека до +32° (відеопрогноз)

По всій країні буде спекотно.

Завтра в Україні знову очікуються грози / УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +28°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +28°.

За народним прогнозом, 20 липня - Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно.

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