У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +24°
Ввечері у столиці до +22°.
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°.
До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 2,7 м/с.
Сонце в столиці зійде у 05:07, а зайде в 21:00.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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