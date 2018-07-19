У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +24°

17:00, 19 липня 2018
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Ввечері у столиці до +22°.

У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко
У Києві завтра пройде дощ / Фото: Олексій Лимаренко

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°.

До кінця доби грози та шквали охоплять майже всю Україну

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійде у 05:07, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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