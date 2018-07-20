Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта)
На півдні до +32°.
Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +28°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.
На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.
У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +28°.
За народним прогнозом, 20 липня - Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
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Погода в Україні
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Донецьк+27°... +17°
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Житомир+25°... +19°
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Запоріжжя+28°... +19°
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Івано-Франківськ+26°... +17°
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Кіровоград+28°... +18°
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Луганськ+28°... +19°
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Луцьк+25°... +18°
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Львів+22°... +16°
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Миколаїв+29°... +19°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+25°... +17°
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Сімферополь+27°... +18°
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