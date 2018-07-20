Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта)

На півдні до +32°.

В Україні очікуються грози / фото УНІАН

Згідно з даними Погода УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

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На сході пройдуть дощі з грозами, температура до +28°. Жителів південних регіонів також очікують опади. Температура до +32°.

На заході України пройдуть дощі. Температура до +26°.

У північних областях грози. Температура до +26°. У центрі пройдуть дощі, температура до +28°.

Прогноз на 20 липня / УНІАН

За народним прогнозом, 20 липня - Євдокії. Йдуть дощі - псується сіно

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