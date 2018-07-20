У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°

08:30, 20 липня 2018
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У столиці сьогодні буде хмарно.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Згідно з даними Погода УНІАН, 20 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°.

Синоптики попереджають про пожежну небезпеку

За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 2,7 м/с.

Сонце в столиці зійшло у 05:07, а зайде в 21:00.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.

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