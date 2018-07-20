У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°
У столиці сьогодні буде хмарно.
Згідно з даними Погода УНІАН, 20 липня в Києві пройде дощ з грозою, температура до +24°.
Синоптики попереджають про пожежну небезпеку
За прогнозами синоптиків, температура повітря вдень +24°, ввечері - до +22°. Вітер західний та північно-західний, до 2,7 м/с.
Сонце в столиці зійшло у 05:07, а зайде в 21:00.
Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 20 липня, в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Читайте також
Погода в Україні
-
Вінниця+23°... +18°
-
Дніпро+26°... +18°
-
Донецьк+27°... +17°
-
Житомир+25°... +19°
-
Запоріжжя+28°... +19°
-
Івано-Франківськ+26°... +17°
-
Київ+24°... +18°
-
Кіровоград+28°... +18°
-
Луганськ+28°... +19°
-
Луцьк+25°... +18°
-
Львів+22°... +16°
-
Миколаїв+29°... +19°
-
Одеса+32°... +18°
-
Полтава+25°... +17°
-
Рівне+25°... +17°
-
Сімферополь+27°... +18°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+23°... +17°
-
Харків+26°... +19°
-
Херсон+28°... +20°
-
Хмельницький+24°... +17°
-
Черкаси+26°... +17°
-
Чернігів+26°... +18°
-
Чернівці+26°... +18°
Віргінія, США
+ 19 °
Хмарно з проясненнями
Погода Стерлінг
Відчувається як: +19 °
Вологість: 67 %
Тиск: 756 мм
Вітер: 4.2 м/с
Ймовірність опадів: 2 %
Схід: 05:59
Захід 20:31
Видимість: 16 км
Фаза місяця:
Стрічка новин