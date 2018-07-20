В Україні зберігається пожежна небезпека

09:37, 20 липня 2018
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Пожежна небезпека сягає найвищого рівня.

На півдні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua
На півдні зберігається пожежна небезпека / galinfo.com.ua

У п'ятницю, 20 липня, у південних областях України зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека.

У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°

Про це повдомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.

"20 липня у південних та Дніпропетровській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройдуть дощі з грозами, на півдні до +32°.

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