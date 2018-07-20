Північний захід Китаю накрили потужні зливи

Місцями випало понад 100 мм опадів.

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Провінцію Ганьсу в північно-західному Китаї накрили потужні дощі з грозою, випало понад 100 мм опадів.

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Через зливи в гірських районах почалися паводки і сходження зсувів. Місцева влада евакуювала понад 2 тисяч осіб, передає Сіньхуа.

Зараз ведеться відновлення поставок електрики і води, а також телекомунікацій. Організовано проводяться роботи з ліквідації наслідків лиха.

Нагадаємо, вранці 18 липня тайфун "Сон-Тинх" вийшов на сушу в південній китайській провінції Хайнань, швидкість вітру в епіцентрі становила 23 метри в секунду.