Північний захід Китаю накрили потужні зливи

10:52, 20 липня 2018
11
0

Місцями випало понад 100 мм опадів.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

Провінцію Ганьсу в північно-західному Китаї накрили потужні дощі з грозою, випало понад 100 мм опадів.

Проливні дощі призвели до загибелі 11 людей в Індії

Через зливи в гірських районах почалися паводки і сходження зсувів. Місцева влада евакуювала понад 2 тисяч осіб, передає Сіньхуа.

Зараз ведеться відновлення поставок електрики і води, а також телекомунікацій. Організовано проводяться роботи з ліквідації наслідків лиха.

Нагадаємо, вранці 18 липня тайфун "Сон-Тинх" вийшов на сушу в південній китайській провінції Хайнань, швидкість вітру в епіцентрі становила 23 метри в секунду.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте також
В Україні зберігається пожежна небезпека В Україні зберігається пожежна небезпека
У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24° У Києві сьогодні пройде дощ, температура до +24°
Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта) Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта)
У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +24° У Києві завтра пройде дощ, температура вдень до +24°
В Японії вісім людей загинули через спеку В Японії вісім людей загинули через спеку
На півдні та сході України оголосили штормове попередження На півдні та сході України оголосили штормове попередження
Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта) Сьогодні по всій Україні пройдуть дощі з грозами (карта)

Погода в Україні

Віргінія, США
+ 18 °
Майже безхмарно
Погода Стерлінг
67 %
756 мм
4.2 м/с
2 %
Стрічка новин