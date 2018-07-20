Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)

Місцями спека до +32°.

На вихідних в Україні пройдуть дощі / УНІАН

На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.

Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +18°, вдень +26°. У неділю без опадів, +18°...+27°.

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У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +24°. У неділю без опадів, +15°...+25°.

У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +26°, гроза. У неділю вночі +16°, вдень +25°, без опадів.

У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +16°...+24°. У неділю до +26°, без опадів.

Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю +18°...+32°.

У Харкові в суботу гроза, температура вночі +19°, вдень +28°. У неділю +19°...+27°, дощ з грозою.

Прогноз на 21 липня / УНІАН

Прогноз на 22 липня / УНІАН

У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +17°...+28°.

У Сімферополі завтра пройде дощ, +18°...+29°. У неділю +17°...+27°, дощ з грозою.

Жителям Маріуполя на суботу обіцяють грозу, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +30°.

У Краматорську у суботу очікується дощ, температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю температура до +30°, гроза.

У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю +18°...+31°, також очікуються опади.

Погода на курортах

У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю пройде дощ, вночі - +11°, вдень +20°.

У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +25°. У неділю пройде невеликий дощ, вночі - +15°, вдень до +25°.

У Трускавці в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура до +26°, пройде дощ.

У Сваляві завтра мінлива хмарність, +24°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +15° ...+23°.

У Затоці в суботу без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура до +30°.

У Бердянську завтра ясно, температура до +29°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +18° ...+29°.

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