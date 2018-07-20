Погода на вихідні: в Україні буде спекотно і дощитиме (карта)
Місцями спека до +32°.
На вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
Згідно з даними Погода УНІАН, у суботу в столиці пройде дощ з грозою, температура повітря вночі +18°, вдень +26°. У неділю без опадів, +18°...+27°.
Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта)
У Львові завтра хмарно з проясненнями, вночі +14°, вдень +24°. У неділю без опадів, +15°...+25°.
У Луцьку в суботу вночі +14°, вдень +26°, гроза. У неділю вночі +16°, вдень +25°, без опадів.
У Вінниці в суботу пройде дощ з грозою, температура повітря +16°...+24°. У неділю до +26°, без опадів.
Одеситам на вихідних обіцяють дощі. У суботу температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю +18°...+32°.
У Харкові в суботу гроза, температура вночі +19°, вдень +28°. У неділю +19°...+27°, дощ з грозою.
У Дніпрі в суботу пройде дощ з грозою. Температура вночі +18°, вдень +28°. У неділю також очікуються опади, температура повітря +17°...+28°.
У Сімферополі завтра пройде дощ, +18°...+29°. У неділю +17°...+27°, дощ з грозою.
Жителям Маріуполя на суботу обіцяють грозу, температура вночі +19°, вдень +29°. У неділю пройде дощ з грозою, температура до +30°.
У Краматорську у суботу очікується дощ, температура вночі +18°, вдень +29°. У неділю температура до +30°, гроза.
У Сєвєродонецьку завтра пройде дощ, температура вночі +18°, вдень +31°. У неділю +18°...+31°, також очікуються опади.
Погода на курортах
У Буковелі в суботу без опадів, температура до +21°. У неділю пройде дощ, вночі - +11°, вдень +20°.
У Моршині на Львівщині в суботу хмарно з проясненнями, вночі +13°, вдень +25°. У неділю пройде невеликий дощ, вночі - +15°, вдень до +25°.
У Трускавці в суботу без опадів, температура до +25°. У неділю температура до +26°, пройде дощ.
У Сваляві завтра мінлива хмарність, +24°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +15° ...+23°.
У Затоці в суботу без опадів, вночі +19°, вдень +30°. У неділю сонячно, температура до +30°.
У Бердянську завтра ясно, температура до +29°, у неділю пройде дощ з грозою, температура повітря +18° ...+29°.
Докладний прогноз погоди у вашому місті дізнавайтеся через сервіс Погода УНІАН.
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +18°
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Дніпро+25°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+25°... +18°
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Запоріжжя+28°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +16°
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Київ+25°... +18°
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Кіровоград+28°... +17°
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Луганськ+28°... +19°
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Луцьк+26°... +18°
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Львів+23°... +16°
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Миколаїв+30°... +19°
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Одеса+32°... +18°
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Полтава+26°... +17°
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Рівне+27°... +17°
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Сімферополь+27°... +18°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+23°... +17°
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Харків+24°... +19°
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Херсон+27°... +20°
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Хмельницький+25°... +17°
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Черкаси+26°... +17°
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Чернігів+26°... +18°
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Чернівці+26°... +19°