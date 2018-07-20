В Україні оголосили штормове попередження
Місцями очікуються сильні дощі.
До кінця доби 20 липня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: грози, град та сильний вітер.
Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта)
Про це попереджає Український гідрометцентр.
"До кінця доби 20 липня в більшості областей грози, у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 м/с, град, сильний дощ", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода.
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