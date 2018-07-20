В Україні оголосили штормове попередження

13:55, 20 липня 2018
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Місцями очікуються сильні дощі.

В Україні очікуються грози та сильні дощі / Фото УНІАН
В Україні очікуються грози та сильні дощі / Фото УНІАН

До кінця доби 20 липня майже по всій Україні очікується погіршення погодних умов: грози, град та сильний вітер.

Сьогодні в Україні буде спекотно, по всій країні пройдуть дощі з грозами (карта)

Про це попереджає Український гідрометцентр.

"До кінця доби 20 липня в більшості областей грози, у східних, Дніпропетровській, Херсонській та Запорізькій областях місцями шквали 15-20 м/с, град, сильний дощ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на вихідних в Україні пройдуть дощі з грозами, у більшості регіонів очікується спекотна погода. 

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