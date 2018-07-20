Жертвами повеней в Китаї стали 12 осіб
Майже 40 осіб отримали травми.
У результаті повеней, викликаних проливними дощами, у китайській провінції Ганьсу загинули 12 людей, ще 39 отримали травми.
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Жертвами стали жителі Дунсянського автономного повіту, який найбільше постраждав від стихії, передає Xinhua з посиланням на місцеву владу.
До теперішнього часу всі поранені госпіталізовані, ще чотири людини вважаються зниклими безвісти.
Нагадаємо, за добу жертвами проливних дощів в індійському штаті Керала стали 11 осіб.
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