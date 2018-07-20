Наслідки дощів в Києві: у мережі з'явилася карта місць, які найчастіше затоплює

Серед небезпечних місць район "Лівобережної" і авторинок на бульварі Перова.

Після дощів у Києві затоплює багато вулиць / фото ТСН

У Києві ось уже кілька днів поспіль йдуть дощі, які викликають затоплення багатьох вулиць.

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Видання "Апостроф" склало карту місць, де найбільш вірогідні підтоплення після дощів.

Багато вулиць Києві після дощу йдуть під воду / "Апостроф"

У "Київавтодорі" повідомили, що затоплення трапляються навіть на тих вулицях, де зливова каналізація прочищена ідеально.

"Одне з таких місць – вулиця Фанерна. Випуск дощової води з вулиці Фанерної здійснюється в Дарницький меліоканал, який проходить у безпосередній близькості до вулиці.У результаті забрудненого русла каналу побутовим сміттям та відходами після рясних опадів рівень води каналу піднімається значно вище рівня проїжджої частини вулиці Фанерної, що і призводить до підтоплення", - йдеться в повідомленні.

Така ж ситуація спостерігається на проспекті Перемоги на ділянці від проспекту Повітрофлотського до площі Перемоги через вихід з берегів річки Либідь.

Нагадаємо, після дощу в Києві на вулиці Татарській, "потонув" автомобіль.