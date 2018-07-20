Дніпро накрив величезний град (фото)

16:14, 20 липня 2018
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Градини були розміром з півпомідора.

У Дніпрі випав величезний град / "Дніпро вечірній"
У Дніпрі випав величезний град / "Дніпро вечірній"

Сьогодні, 20 липня, у Дніпрі пройшов сильні дощ з грозою, а в Старих Кодаках випав град величезних розмірів.

В Україні оголосили штормове попередження

За даними видання "Дніпро вечірній", градини "розміром з півпомідора сипалися протягом десяти хвилин, все це супроводжувалося громом і блискавками".

Град йшов близько 10 хвилин / "Дніпро вечірній"
Град йшов близько 10 хвилин / "Дніпро вечірній"

Нагадаємо, шторм, що супроводжувався градом, залишив збиток в північній частині американського штату Колорадо.

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