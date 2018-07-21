Синоптики попередили киян про грози

Вдень місцями короткочасний дощ, температура повітря 25-27º тепла.

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У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби у столиці очікуються грози.

Про це повідомляє в Укргідрометцентрі.

Загалом сьогодні у Києві буде мінлива хмарність, вдень місцями короткочасний дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с, температура вдень 25-27º тепла.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня через зливу у Києві на дорогах утворилися затори, люди не могли ніяк пройти через величезні калюжі. А в одній із них, на вулиці Татарській, "втопився" автомобіль.