Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов майже по всій Україні
Погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.
Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні протягом найближчих годин.
За данними Укргідрометцентру, погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.
"В найближчі три години з утриманням до кінця доби в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, 18 липня потужна злива затопила вулиці Житомира.
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