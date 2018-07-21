Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов майже по всій Україні

11:06, 21 липня 2018
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Погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні протягом найближчих годин.

За данними Укргідрометцентру, погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.

"В найближчі три години з утриманням до кінця доби в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня потужна злива затопила вулиці Житомира.

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