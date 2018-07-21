Грози та шквальний вітер: синоптики попередили про погіршення погодних умов майже по всій Україні

Погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.

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Синоптики попереджають українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні протягом найближчих годин.

За данними Укргідрометцентру, погіршення погоди синоптики не прогнозують лише у більшості південних та східних областей.

"В найближчі три години з утриманням до кінця доби в Україні, крім більшості південних та східних областей, очікуються грози, місцями град, шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 18 липня потужна злива затопила вулиці Житомира.