Злива перетворила дороги Києва та Чернігова у ріки (фото, відео)
У Чернігові злива також спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках.
У Чернігові злива спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках, рятувальники ліквідовують наслідки негоди.
Як повідомляє Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області, сьогодні у місті внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 13 приватних домогосподарств на декількох вулицях, а також двох окремих приміщень, зокрема центру соціального обслуговування та ПАТ "Будіндустрія", а також трьох підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків.
Також внаслідок негоди підтоплені двори та дороги Києва. У соцмережах діляться фотографіями та відео наслідків зливи. На них видно, як автомобілі "пливуть" по вулицях.
Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні.
Погода в Україні
-
Вінниця+24°... +17°
-
Дніпро+27°... +18°
-
Донецьк+30°... +17°
-
Житомир+25°... +17°
-
Запоріжжя+31°... +19°
-
Івано-Франківськ+27°... +12°
-
Київ+24°... +18°
-
Кіровоград+29°... +18°
-
Луганськ+29°... +19°
-
Луцьк+26°... +16°
-
Львів+24°... +14°
-
Миколаїв+31°... +19°
-
Одеса+31°... +18°
-
Полтава+28°... +18°
-
Рівне+26°... +16°
-
Сімферополь+28°... +18°
-
Суми+26°... +17°
-
Тернопіль+25°... +15°
-
Харків+30°... +18°
-
Херсон+30°... +19°
-
Хмельницький+24°... +15°
-
Черкаси+25°... +17°
-
Чернігів+23°... +18°
-
Чернівці+27°... +17°