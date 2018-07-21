Злива перетворила дороги Києва та Чернігова у ріки (фото, відео)

15:54, 21 липня 2018
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У Чернігові злива також спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках.

У столиці внаслідок зливи затопило дороги / фото facebook.com/vadym.denysenko
У столиці внаслідок зливи затопило дороги / фото facebook.com/vadym.denysenko

У Чернігові злива спричинила підтоплення домогосподарств та підвалів у багатоквартирних будинках, рятувальники ліквідовують наслідки негоди.

Як повідомляє Управління Держслужби з надзвичайних ситуацій в Чернігівській області, сьогодні у місті внаслідок інтенсивних опадів сталося підтоплення 13 приватних домогосподарств на декількох вулицях, а також двох окремих приміщень, зокрема центру соціального обслуговування та ПАТ "Будіндустрія", а також трьох підвальних приміщень багатоквартирних житлових будинків.

Також внаслідок негоди підтоплені двори та дороги Києва. У соцмережах діляться фотографіями та відео наслідків зливи. На них видно, як автомобілі "пливуть" по вулицях.

Як повідомляв УНІАН, синоптики попередили українців про погіршення погодних умов майже по всій Україні.

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