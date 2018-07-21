Синоптики прогнозують ще кілька днів дощів в Україні (карта)

При цьому температура повітря по всій території України у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться. Лише подекуди незначно похолодає – на 1 – 2 градуси.

Ілюстрація / REUTERS

Найближчої доби погоду в Україні визначить відносно тепла і волога повітряна маса.

Про це повідомляє «Укргідрометцентр».

Вночі в північних областях пройде короткочасний дощ, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.

Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28, в південних областях до 31.

У Києві вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура вночі 16-18, вдень близько 25.

У понеділок, 23 липня, в південній частині України буде переважно без опадів, на решті території очікуються короткочасні дощі, грози.

Вітер західний і північно-західний, 3-8 м/с.

Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28 (в західних областях місцями 20-22), в південній частині 29-32.

У Києві синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18, вдень 25-27.

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Прогноз погоди на неділю, 22 липня, у містах України:

Ужгород – +25...+27

Львів – +25...+27

Івано-Франківськ – +24...+26

Тернопіль – +25...+27

Чернівці – +25...+27

Хмельницький – +25...+27

Луцьк – +24...+26

Рівне – +25...+27

Житомир – +25...+27

Вінниця – +26...+28

Одеса – +28...+30

Миколаїв – +29...+31

Херсон – +28...+30

Сімферополь – +28...+30

Кропивницький – +26...+28

Черкаси – +24...+26

Чернігів – +24...+26

Суми – +25...+27

Полтава – +25...+27

Дніпро – +26...+28

Запоріжжя – +27...+29

Донецьк – +26...+28

Луганськ – +26...+28

Харків – +25...+27

Київ – +24...+26