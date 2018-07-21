Синоптики прогнозують ще кілька днів дощів в Україні (карта)
При цьому температура повітря по всій території України у порівнянні з попереднім днем суттєво не зміниться. Лише подекуди незначно похолодає – на 1 – 2 градуси.
Найближчої доби погоду в Україні визначить відносно тепла і волога повітряна маса.
Про це повідомляє «Укргідрометцентр».
Вночі в північних областях пройде короткочасний дощ, а вдень в Україні, крім південної частини, очікуються короткочасні дощі з грозами, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с.
Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 14-19, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28, в південних областях до 31.
У Києві вдень пройдуть короткочасні дощі та грози. Температура вночі 16-18, вдень близько 25.
У понеділок, 23 липня, в південній частині України буде переважно без опадів, на решті території очікуються короткочасні дощі, грози.
Вітер західний і північно-західний, 3-8 м/с.
Температура вночі 14-19°, на узбережжі морів до 22; вдень 23-28 (в західних областях місцями 20-22), в південній частині 29-32.
У Києві синоптики прогнозують короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура вночі 16-18, вдень 25-27.
Злива перетворила дороги Києва та Чернігова у ріки (фото, відео)
Прогноз погоди на неділю, 22 липня, у містах України:
Ужгород – +25...+27
Львів – +25...+27
Івано-Франківськ – +24...+26
Тернопіль – +25...+27
Чернівці – +25...+27
Хмельницький – +25...+27
Луцьк – +24...+26
Рівне – +25...+27
Житомир – +25...+27
Вінниця – +26...+28
Одеса – +28...+30
Миколаїв – +29...+31
Херсон – +28...+30
Сімферополь – +28...+30
Кропивницький – +26...+28
Черкаси – +24...+26
Чернігів – +24...+26
Суми – +25...+27
Полтава – +25...+27
Дніпро – +26...+28
Запоріжжя – +27...+29
Донецьк – +26...+28
Луганськ – +26...+28
Харків – +25...+27
Київ – +24...+26
Погода в Україні
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Вінниця+24°... +17°
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Дніпро+27°... +18°
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Донецьк+30°... +17°
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Житомир+25°... +17°
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Запоріжжя+31°... +19°
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Івано-Франківськ+27°... +12°
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Київ+24°... +18°
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Кіровоград+29°... +18°
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Луганськ+29°... +19°
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Луцьк+26°... +16°
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Львів+24°... +14°
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Миколаїв+31°... +19°
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Одеса+31°... +18°
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Полтава+28°... +18°
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Рівне+26°... +16°
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Сімферополь+28°... +18°
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Суми+26°... +17°
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Тернопіль+25°... +15°
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Харків+30°... +18°
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Херсон+30°... +19°
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Хмельницький+24°... +15°
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Черкаси+25°... +17°
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Чернігів+23°... +18°
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Чернівці+27°... +17°