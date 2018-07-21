Рекордна спека в Японії забрала життя вже 30 людей

23:35, 21 липня 2018
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Цього тижня у центральних регіонах Японії стовпчики термометра показували 40,7 градусів за Цельсієм, що є рекордно високою температурою за останні 5 років.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Японії зростає кількість жертв спеки, яка тримається вже два тижні. На даний момент число загиблих досягло 30.

Як передає 112.ua, через спеку понад 40 градусів за Цельсієм, що триває два тижні, вже померли 30 осіб. Тисячі звернулися за допомогою лікарів. Японський уряд закликав людей дотримуватися правил безпеки.

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Відзначається, що цього тижня у центральних регіонах Японії стовпчики термометра показували 40,7 градусів за Цельсієм, що є рекордно високою температурою за останні 5 років.

Японська метеорологічна служба закликає всіх громадян пити достатньо води, щоб уникнути перегріву організму і зневоднення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про 14 жертв аномальної спеки в Японії. Також зазначалося, що спека заважає боротися з наслідками повеней. У префектурі Хіросіма склалися особливо важкі умови, там тривають пошуки зниклих без вісті і розчищення завалів.

Додамо, що зливи і повені почалися в Японії 7 липня і торкнулися 15 префектур, у зв'язку з чим уряд країни розповсюдило розпорядження про евакуацію 5,9 млн японців. Кількість жертв перевищила сто чоловік.

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