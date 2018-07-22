Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
22 липня в Україні, крім південної частини, грози, в окремих районах очікується град та шквали.
Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.
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Про це повідомляє Укргідрометцентр. "Вдень 22 липня в Україні, крім південної частини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують ще кілька днів дощів в Україні.
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