Грози, град та шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

10:20, 22 липня 2018
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22 липня в Україні, крім південної частини, грози, в окремих районах очікується град та шквали.

В окремих районах град та шквали / фото УНІАН
В окремих районах град та шквали / фото УНІАН

Синоптики попередили про погіршення погоди в Україні.

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Про це повідомляє Укргідрометцентр. "Вдень 22 липня в Україні, крім південної частини, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що синоптики прогнозують ще кілька днів дощів в Україні.

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