На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб

Тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год і прибуде в Шанхай до полудня за місцевим часом.

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У Шанхаї через наближення тайфуну "Ампіл" евакуювали понад 190 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа". Згідно з даними, тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год і прибуде в Шанхай до полудня за місцевим часом.

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Через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу.

Раніше повідомлялося, що на північному-заході Китаю обрушилися потужні зливи.