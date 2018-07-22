На Шанхай насувається тайфун "Ампіл", евакуювали понад 190 тисяч осіб

11:28, 22 липня 2018
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Тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год і прибуде в Шанхай до полудня за місцевим часом.

Ілюстрація / REUTERS
Ілюстрація / REUTERS

У Шанхаї через наближення тайфуну "Ампіл" евакуювали понад 190 тисяч осіб.

Про це повідомляє агентство "Сіньхуа". Згідно з даними, тайфун рухається зі швидкістю 25 км/год і прибуде в Шанхай до полудня за місцевим часом.

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Через наближення стихії скасували 390 авіарейсів, а також круїзні тури по річці Хуанпу.

Раніше повідомлялося, що на північному-заході Китаю обрушилися потужні зливи.

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