В Ірані стався третій за добу землетрус, є постраждалі

18:41, 22 липня 2018
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В результаті землетрусу на заході Ірану постраждали 20 осіб.

Ілюстрація REUTERS
Ілюстрація REUTERS

Щонайменше 20 осіб постраждали в результаті землетрусу, який відчувався в неділю в районі населеного пункту Тазехабад у провінції Керманшах на заході Ірану.

Біля берегів Папуа-Нової Гвінеї стався потужний землетрус

Про це повідомляє агентство «Сіньхуа».

«Європейсько-Середземноморський сейсмологічний центр повідомляв про землетрус магнітудою 5,9, який стався в неділю на заході Ірану. Згідно з його даними, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 76 км на захід від міста Керманшах і за 211 км на північний схід від Багдада. Осередок стихії залягав на глибині 10 км», - йдеться в повідомленні.

Раніше в неділю на півдні Ірану сталися два землетруси магнітудою 4,6 і 5,4. Інформація про потерпілих і руйнування після цих поштовхів не надходила.

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