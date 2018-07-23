В Японії жертвами спеки стали близько 30 осіб
Більшість померлих - літні люди, але серед жертв є діти.
В Японії спека вже забрала майже 30 життів, тисячі людей госпіталізовано. Більшість померлих - літні люди, але є і діти.
Так, 6-річний хлопчик під час уроку на вулиці не пережив сонячного удару, передає ТСН.
Відзначається, що цього тижня у центральних регіонах Японії стовпчики термометра доповзли до 40 градусів, тому владі радять людям бути вкрай обережними - уникати перегріву і більше пити води.
Також японці рятуються від природної аномалії парасольками і міні-вентиляторами. У громадських місцях на людей зверху розпорошують холодну воду.
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